Неофициальные продавцы торгуют автомобильными номерами с буквами С, В, О по цене от 150 тыс. рублей

На неофициальных сайтах по продажам автомобильных номеров торгуют регистрационными знаками с сочетанием букв С, В и О — они совпадают с аббревиатурой специальной военной операцией (СВО), которую российские власти используют для обозначений проводимых ими военных действий на территории Украины. Как узнал Autonews.ru, цены на такие номера стоят по несколько сотен тысяч рублей.
Номер С404ВО продается за 150 тыс. рублей. Помимо букв, продавец отметил «интересное сочетание цифр», обозначающее стандартный код ошибки, когда связь с сервером установлена, но данных по запросу там нет.
С110ВО продается за 200 тыс. рублей в том числе из‑за цифр, которые вместе продавец считает красивыми. «Думаю, реальные ценники на такие номера 100–250 тыс. руб. Кто‑то ставит миллион или даже два, но есть ли на них покупатель, я не знаю», — сказал он.
С555ВО предлагается купить за полмиллиона рублей, учитывая повторяющиеся цифры. С333ВО продается за 5 млн рублей: «комбо» из трех одинаковых цифр (команда «триста тридцать три» широко распространена среди артиллеристов при залпе).
Autonews.ru отметил, что на запрос «купить красивый номер» поисковые системы выдают десятки сайтов с сотнями приложений различных комбинаций. Продавцами госзнаков становятся как их владельцы, так и перекупщики.
В апреле 2023 года правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику.