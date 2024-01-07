Неофициальные продавцы торгуют автомобильными номерами с буквами С, В, О по цене от 150 тыс. рублей

На неофициальных сайтах по продажам автомобильных номеров торгуют регистрационными знаками с сочетанием букв С, В и О — они совпадают с аббревиатурой специальной военной операцией (СВО), которую российские власти используют для обозначений проводимых ими военных действий на территории Украины. Как узнал Autonews.ru, цены на такие номера стоят по несколько сотен тысяч рублей.