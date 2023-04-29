Власти Украины запретили использовать связанные с Россией символы Z и V на автомобильных номерах

Правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику. «О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — заявили в МВД страны.
Запрещено V и Z для замены букв З, С, В и Ф. В сообщении ведомства привели примеры недопустимых замен — «КУZБАС», «ZАПОБЕДУ», «ZАПРАVДУ». В то же время использование, например, VICTORY, ZORRO и PIZZA не запрещено.
Также запрет распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной спецоперацией, и эмблемы органов власти РФ и ее вооруженных сил. Отказать в регистрации номерного знака могут и в случае использования полного или сокращенного названия и изображения государственных символов Украины, других стран или международных организаций, надписей, содержащих ненормативную или дискриминирующую лексику.
Латинские буквы Z и V можно увидеть на российской военной технике и на форме военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на территории Украины, их также используют люди, поддерживающие действия властей РФ. В некоторых странах публичная демонстрация этих символов наказуема.