Власти Украины запретили использовать связанные с Россией символы Z и V на автомобильных номерах

Также запрет распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной спецоперацией, и эмблемы органов власти РФ и ее вооруженных сил. Отказать в регистрации номерного знака могут и в случае использования полного или сокращенного названия и изображения государственных символов Украины, других стран или международных организаций, надписей, содержащих ненормативную или дискриминирующую лексику.