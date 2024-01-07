Жену финансиста, призывавшего к отставке главы Гарварда, обвинили в плагиате диссертации

Жена миллиардера Билла Акмана, обвинившего Клодин Гей в плагиате и возглавившего призывы к ее отставке с поста президентки Гарварда, столкнулась в обвинениями в копировании диссертации из «Википедии». Известная экс-профессорка Массачусетского технологического института принесла извинения, передает The Guardian.
Ранее Business Insider обнаружил 15 фрагментов фрагментов в диссертации, когда Акман использовала отрывки из работ других ученых без надлежащего указания авторства, а также копирования в нескольких других ее исследовательских публикациях. Вслед за этим бывшая профессорка пообещала просмотреть первоисточники и запросить необходимые исправления.
По данным Business Insider, одна из статей 2011 года содержала более 100 слов, взятых из книги без какой‑либо ссылки или указания авторства, включала дословно два предложения из другой книги и материалы из статьи 2004 года без цитирования.
Супруг Акман ответил на обвинения в своих соцсетях: «К сожалению, мои действия по решению проблем в высшем образовании привели к нападкам на мою семью. Этот сподвигло меня избавить все новостные ресурсы от необходимости делать обзоры на плагиат». Миллиардер пообещал провести проверку на плагиат против всех нынешних преподавателей, членов правления и комитетов Массачусетского технологического института, а также его президента Салли Корнблут.
Акман также раскритиковал Business Insider и репортеров издания, написавших статью о расследовании против его жены, заявив, что он возглавит проверку на плагиат против сотрудников издания.
Акман работала штатным преподавателем Массачусетского технологического института, пока не уволилась и не переехала в Нью-Йорк в 2020 году. Некоторые считают ее выдающимся архитектором и дизайнером, ее новая компания Oxman только набирала обороты, пока не появились обвинения в плагиате.
Президентка Гарварда Клодин Гэй подала после обвинений в антисемитизме из‑за реакции на военное столкновение армии Израиля и ХАМАС. Также Гэй подозревали в плагиате в академических работах.