Супруг Акман ответил на обвинения в своих соцсетях: «К сожалению, мои действия по решению проблем в высшем образовании привели к нападкам на мою семью. Этот сподвигло меня избавить все новостные ресурсы от необходимости делать обзоры на плагиат». Миллиардер пообещал провести проверку на плагиат против всех нынешних преподавателей, членов правления и комитетов Массачусетского технологического института, а также его президента Салли Корнблут.