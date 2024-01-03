Президентка Гарварда подала в отставку из‑за обвинений в антисемитизме и плагиате

5 декабря Гэй вместе с президентами Массачусетского технологического института и Пенсильванского университета дала показания перед Конгрессом в связи с обвинениями в антисемитизме. Руководители вузов столкнулись с ними из‑за того, как их кампусы отреагировали на военное столкновение армии Израиля и ХАМАС.