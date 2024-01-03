Президентка Гарварда подала в отставку из‑за обвинений в антисемитизме и плагиате

Президентка Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку из‑за обвинений в антисемитизме и плагиате в научных работах. Об этом сообщил The Guardian.
Гэй опубликовала письмо, в котором заявила о своем возвращении на позицию рядового работника университета. Она вновь станет преподавать и работать над «строительством сообщества, которого мы все заслуживаем».
На посту президента Гарварда Гэй пробыла лишь шесть месяцев — это самый короткий срок в истории университета. Она стала первым темнокожим человеком и второй женщиной, которой удалось возглавить институт Лиги Плюща.
5 декабря Гэй вместе с президентами Массачусетского технологического института и Пенсильванского университета дала показания перед Конгрессом в связи с обвинениями в антисемитизме. Руководители вузов столкнулись с ними из‑за того, как их кампусы отреагировали на военное столкновение армии Израиля и ХАМАС.
Более 70 законодателей США призвали снять президентов от их должностей. Президент Пенсильванского университета подал в отставку уже 9 декабря. Теперь к нему присоединилась и Гэй.
Ранее Гэй также обвинили в плагиате в ее академических работах. Несмотря на это, ее поддержал руководящий совет Гарварда. Сотни профессоров подписали петицию против призывов к увольнению Гэй. Они называли нападки на Гэй и ее президентство угрозой свободы слова.
Отставка Гэй вступила в силу 2 января. «Когда будут вспоминать о моем кратком президентстве, надеюсь, его будут воспринимать как момент осознания важности стремления обрести нашу общую человечность — и не позволять злобе и брани подрывать жизненно важный процесс образования», — заявила Гэй.