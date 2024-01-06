Умер кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из‑за лишнего веса

Виктор стал известен в 2019 году. Тогда сотрудники «Аэрофлота» не хотели пускать его в салон из‑за лишнего веса — кот отъелся до 10 килограммов. Его хозяину предложили отправить кота в багаж, но он опасался, что питомец там не выдержит восьмичасовой перелет из Москвы во Владивосток.