Умер кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из‑за лишнего веса

Семён Гудошников
Сегодня в 16:56
Фото: из соцсетей Михаила Галина

Умер кот Виктор из Владивостока, который прославился после инцидента с «Аэрофлотом». О смерти питомца сообщил в фейсбуке* его хозяин Михаил Галин.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого Мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор. Мягких облаков ♥️♥️♥️», — написал он.

Виктор стал известен в 2019 году. Тогда сотрудники «Аэрофлота» не хотели пускать его в салон из‑за лишнего веса — кот отъелся до 10 килограммов. Его хозяину предложили отправить кота в багаж, но он опасался, что питомец там не выдержит восьмичасовой перелет из Москвы во Владивосток.

В итоге Галин снялся с рейса, а на следующий день произвел в «Аэропорту» подмену — вместо Виктора сотрудники авиакомпании взвесили миниатюрную кошечку Фиби. Толстого кота мужчина забрал в салон обманом. «Аэрофлот» узнал о мошенничестве и списал у пассажира все бонусные мили.

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