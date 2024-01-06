Джоди Фостер высказалась о зумерах, с которыми она сталкивается на съемочных площадках, в интервью The Guardian. Ей трудно понять отношение к работе, которое проявляют представители поколения X, призналась актриса.
«Они очень раздражают, особенно на рабочем месте. Они такие: „Нет, сегодня я не в ресурсе для этого, я приду в 10.30 утра“. Или в письмах я им указываю на грамматические и орфографические ошибки, а они: „Зачем мне это делать, разве это не ограничивает меня?“», — поделилась Фостер.
По ее словам, после 50 лет в киноиндустрии для нее важно помогать молодым актрисам ориентироваться в зачастую темных водах, в которых сама Фостер уже плавала. «Им нужно научиться расслабляться, как не думать о чем‑то слишком много, как придумывать что‑то свое. Я могу помочь им найти это», — сказала Фостер.
Недавнее исследование показало, что зумеры хотят видеть меньше секса в кино и на телевидении. Оказалось, что они предпочитают видеть на экране жизнь, похожую на свою собственную, в которой меньше романтики. Организаторы опроса отметили, что опрос подтвердил «эпидемию одиночества» среди поколения Z, представители которого занимаются сексом меньше, чем их родители в том же возрасте.