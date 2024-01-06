«Они очень раздражают, особенно на рабочем месте. Они такие: „Нет, сегодня я не в ресурсе для этого, я приду в 10.30 утра“. Или в письмах я им указываю на грамматические и орфографические ошибки, а они: „Зачем мне это делать, разве это не ограничивает меня?“», — поделилась Фостер.