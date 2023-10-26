Исследование: зумеры хотят видеть меньше секса в кино

Она также подчеркнула, что на самом деле опрос показывает, что подростки хотят больше различных видов отношений в средствах массовой информации, которые они смотрят. «Учитывая пугающие заголовки об изменении климата, пандемиях и глобальной дестабилизации, вполне логично, что они тяготеют к тому, что наиболее знакомо в этих пространствах», — добавила Ульс.