Исследование: зумеры хотят видеть меньше секса в кино

Калифорнийский университет провел исследование под названием «Подростки и экраны», которое показало, что зумеры хотят видеть меньше секса в кино и на телевидении. Опрос проводился среди 1500 представителей поколения Z в возрасте от 10 до 24 лет.
Оказалось, что зумеры предпочитают видеть на экране жизнь, похожую на свою собственную, в которой меньше романтики. 47,5% респондентов заявили, что «секс не нужен для сюжета большинства фильмов», а 51,5% хотели бы видеть больше сюжетов, ориентированных на платонические отношения.
Исследователи отметили, что опрос подтвердил «эпидемию одиночества» среди поколения Z, представители которого занимаются сексом меньше, чем их родители в том же возрасте.
«Пока некоторые авторы используют секс и романтику как кратчайший путь к сближению персонажей, Голливуду важно признать, что подросткам нужны истории, отражающие весь спектр отношений», — сказала соавтор исследования Ялда Т.Ульс.
Она также подчеркнула, что на самом деле опрос показывает, что подростки хотят больше различных видов отношений в средствах массовой информации, которые они смотрят. «Учитывая пугающие заголовки об изменении климата, пандемиях и глобальной дестабилизации, вполне логично, что они тяготеют к тому, что наиболее знакомо в этих пространствах», — добавила Ульс.