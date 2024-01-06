Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе с двумя дочерями

Немецкий актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе небольшого одномоторного самолета на Карибах, сообщает TMZ. Вместе с 51-летним актером погибли две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот.
Во время полета из Сент-Люсии на остров Бекия у самолета возникла какая‑то проблема, из‑за которой он рухнул в воду. Момент катастрофы попал на видео.
Спасательные работы проводила береговая охрана, которым помогали рыбаки и водолазы. Они извлекли из‑под обломков тела пассажиров.
Кристиан Оливер родился в 1972 году в Германии. Он исполнил роли второго плана в фильмах «Операция „Валькирия“», «Спиди Гонщик» и «Мушкетеры», сериалах «Спецотряд „Кобра“», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и других. За пять дней перед Рождеством он закончил сниматься в последних сценах для грядущего фильма «Forever Hold Your Peace» («Замолчи навсегда»).