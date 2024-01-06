Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе с двумя дочерями

Кристиан Оливер родился в 1972 году в Германии. Он исполнил роли второго плана в фильмах «Операция „Валькирия“», «Спиди Гонщик» и «Мушкетеры», сериалах «Спецотряд „Кобра“», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и других. За пять дней перед Рождеством он закончил сниматься в последних сценах для грядущего фильма «Forever Hold Your Peace» («Замолчи навсегда»).