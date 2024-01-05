Умер актер и музыкант Дэвид Соул, сыгравший Хатча в сериале «Старски и Хатч»

В возрасте 80 лет скончался актер и музыкант Дэвид Соул, наиболее известный по роли детектива Кеннета Хатча Хатчинсона в классическом сериале «Старски и Хатч». Об этом сообщает Би-си-си со ссылкой на жену актера Хелен Снелл.
Супруга Соула отметила, что он умер в четверг «после доблестной борьбы за жизнь в любящей компании семьи». «Он обладал многими выдающимися дарованиями в мире как актер, певец, рассказчик, творец и дорогой друг», — добавила она.
Соул родился в 1943 году в Чикаго. В молодости он активно занимался бейсболом, но затем забросил спорт ради карьеры музыканта. Закончив учебу в колледже, он выступал как музыкант в клубах Миннеаполиса.
В 1967 году Соул подписал контракт с киностудией Columbia Pictures и впервые появился на ТВ — он сыграл небольшую роль в эпизоде сериала «Флиппер».
В «Старски и Хатче» актер снимался с 1975 по 1979 год вместе с Полом Майклом Глейзером. Они вернулись к своим ролям в ремейке «Старски и Хатча» 2004 года с Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном.
Соул также известен ролями в фильмах «А вот и невесты», «Высшая сила» и «Желтая роза». После успеха «Старски и Хатча» он вернулся к музыке, выпустив в конце 1970-х четыре альбома софт-рок-баллад.