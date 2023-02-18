Сериал «Старски и Хатч» получит ремейк. Главными героями станут женщины

Ремейк «Старски и Хатча» это один из немногих проектов, которые сейчас находятся в разработке Fox. Телеканал также работает над медицинской драмой «Док» от сценариста и шоураннера Барби Клигман («Дневники вампира»). В основу картины лег итальянский сериал о враче, которая теряет восемь лет памяти после аварии.