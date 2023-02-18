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Сериал «Старски и Хатч» получит ремейк. Главными героями станут женщины

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47

Fox разрабатывает ремейк полицейского сериала 1970-х годов «Старски и Хатч». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам президента Fox Entertainment Майкла Торна, он хочет получить как минимум два сценария от сценаристов и шоураннеров Сэма Склавера («Блудный сын») и Элизабет Петерсон («Страсть»), прежде чем принять решение по этому проекту.

Переосмысление «Старски и Хатча» сосредоточится на двух женщинах-детективах: Саше Старски и Николь Хатчинсон. Они раскрывают преступления в необычном городке Дезерт-Сити, пытаясь разгадать, кто отправил их отцов в тюрьму 15 лет назад за преступление, которого они не совершали.

Оригинальный сериал был создан Уильям Блинном и выходил с 1975 по 1979 год на канале ABC. В нем снимались Дэвид Соул и Пол Майкл Глейзер.

Ремейк «Старски и Хатча» это один из немногих проектов, которые сейчас находятся в разработке Fox. Телеканал также работает над медицинской драмой «Док» от сценариста и шоураннера Барби Клигман («Дневники вампира»). В основу картины лег итальянский сериал о враче, которая теряет восемь лет памяти после аварии.

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Дэвид СоулБарби Клигман
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