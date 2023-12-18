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Bloomberg: Netflix разрабатывает два спин-оффа «Острых козырьков»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

Стриминговый сервис Netflix выпустит два спин-оффа сериала «Острые козырьки». Об этом написал Bloomberg. По словам издания, проекты уже разрабатываются.

Один из них будет посвящен Полли — матриарху криминального клана Шелби. Действие другого шоу развернется в Бостоне в середине XX века, несколько десятилетий после событий оригинального сериала.

Когда проекты выйдут на экраны, пока неясно. Тем не менее, они должны расширить вселенную «Острых козырьков». Кто может сняться в новых сериалах, неизвестно.

Помимо «Острых козырьков», другие популярные проекты платформы также получат продолжения в виде спин-оффов. Netflix планирует запустить телешоу по мотивам боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению».

Ранее издание сообщило, что стрим-сервис разработает спин-офф «Уэнсдэй» о дяде Фестере. Также в планах платформы, по информации Bloomberg, еще один проект во вселенной «Семейки Аддамс».

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