Bloomberg: Netflix разрабатывает два спин-оффа «Острых козырьков»

Стриминговый сервис Netflix выпустит два спин-оффа сериала «Острые козырьки». Об этом написал Bloomberg. По словам издания, проекты уже разрабатываются.
Один из них будет посвящен Полли — матриарху криминального клана Шелби. Действие другого шоу развернется в Бостоне в середине XX века, несколько десятилетий после событий оригинального сериала.
Когда проекты выйдут на экраны, пока неясно. Тем не менее, они должны расширить вселенную «Острых козырьков». Кто может сняться в новых сериалах, неизвестно.
Помимо «Острых козырьков», другие популярные проекты платформы также получат продолжения в виде спин-оффов. Netflix планирует запустить телешоу по мотивам боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению».
Ранее издание сообщило, что стрим-сервис разработает спин-офф «Уэнсдэй» о дяде Фестере. Также в планах платформы, по информации Bloomberg, еще один проект во вселенной «Семейки Аддамс».