В Москве испытали светофор с распознаванием лиц. В ГАИ предложили обязать всех сдавать биометрию

Светофор с биометрической камерой может определять нарушения ПДД со стороны пешеходов, людей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Когда это происходит, изображение нарушителя (без его идентификации) транслируется на электронное табло рядом со светофором.