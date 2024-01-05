В Москве испытали светофор с распознаванием лиц. В ГАИ предложили обязать всех сдавать биометрию

В Москве на Бережковской набережной протестировали прототип светофора с камерой распознавания лиц. Об этом говорится в статье начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованной в журнале «Безопасность дорожного движения».
Светофор с биометрической камерой может определять нарушения ПДД со стороны пешеходов, людей на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Когда это происходит, изображение нарушителя (без его идентификации) транслируется на электронное табло рядом со светофором.
Быков отметил, что для эффективного привлечения пешеходов к административной ответственности нужно сделать сбор биометрии обязанностью, а не правом граждан. В связи с этим начальник ГАИ предложил рассмотреть вопрос об изменении законодательства о персональных данных, об административных нарушениях и некоторых государственных стандартов.
По мнению Быкова, такие изменения будут в полной мере соответствовать задачам, изложенным в национальных проектах.
В 2019 году в Москве сеть уличных камер подключили к системе распознавания лиц. В 2021 году под управлением столичного департамента информтехнологий находились примерно 200 тыс. камер видеонаблюдения.
В ноябре 2023 года Сергей Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин камерами в Москве достигло почти 100%. По его словам, за последние годы в городе обработаны миллиарды фото и видео с изображением людей и автомобилей.