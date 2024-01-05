Братья Сафди прекращают совместную работу

Бенни и Джош Сафди, создатели фильмов «Хорошее время» и «Неограненные алмазы», прекращают сотрудничество. Об этом Бенни Сафди рассказал в недавнем интервью Variety.
При этом режиссер опроверг слухи об их ссоре, заявив, что у между братьями все еще сохраняются дружеские отношения. «Это логичное развитие того, чем мы хотим заниматься. Я буду создавать собственные фильмы и буду исследовать то, что мне сейчас интересно. Сейчас мне нужна эта свобода», — сообщил Бенни.
Ранее в прессе появилась информация о новом фильме дуэта, в котором должен был сняться Адам Сэндлер, с которым Сафди уже работали над «Неограненными алмазами», и певица Megan Thee Stallion.
Предполагалось, что над постановкой новой картины братья вновь поработают вдвоем, однако, по словам Бенни, он не участвовал в написании сценария и не был существенной частью креативного процесса. Сейчас проект на паузе. На вопрос, стоит ли ждать воссоединения их творческого тандема, режиссер пожал плечами и ответил: «Я не знаю».
В последнее время Бенни стал популярен не только, как постановщик, но и актер. В 2023 году он появился в байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», драматической комедии Келли Фримон Крейг «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» и сериале A24 «Проклятие», который он срежиссировал вместе с Нейтаном Филдером.
В декабре 2023 года стало известно о новом сольном фильме Бенни. Картина под названием «Крушащая машина» будет посвящена жизни бойца ММА Марка Керра. Главную роль в ленте исполнит Дуэйн Джонсон.
Последний совместные фильм братьев — «Неограненные алмазы» — вышел в 2019 году и заслужил любовь как критиков, так и зрителей. О том, чем хороша хаотичная и комичная драма с Адамом Сэндлером, читайте в рецензии Егора Москвитина.