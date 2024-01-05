Братья Сафди прекращают совместную работу

При этом режиссер опроверг слухи об их ссоре, заявив, что у между братьями все еще сохраняются дружеские отношения. «Это логичное развитие того, чем мы хотим заниматься. Я буду создавать собственные фильмы и буду исследовать то, что мне сейчас интересно. Сейчас мне нужна эта свобода», — сообщил Бенни.