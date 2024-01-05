Шайя ЛаБаф принял католичество и планирует стать священником

Кроме того, священнослужитель Александр Родригес, принимавший участие в церемонии, рассказал, что после конфирмации ЛаБаф изъявил намерение в будущем стать дьяконом. «Он тогда сказал: „Хочу стать дьяконом“ — и до сих пор не отказался от этой идеи», — добавил Родригес.