Шайя ЛаБаф принял католичество и планирует стать священником

«Мы рады сообщить, что наш дорогой друг Шайя ЛаБаф полностью вошел в церковь в минувшие выходные с помощью обряда конфирмации», — заявили в Католическом агентстве новостей.
Кроме того, священнослужитель Александр Родригес, принимавший участие в церемонии, рассказал, что после конфирмации ЛаБаф изъявил намерение в будущем стать дьяконом. «Он тогда сказал: „Хочу стать дьяконом“ — и до сих пор не отказался от этой идеи», — добавил Родригес.
В драме «Молодой Папа» 2022 года ЛаБаф исполнил роль святого и чудотворца падре Пио, который приезжает в итальянский монастырь после окончания Первой мировой войны. Он пытается помочь местным жителям, сталкиваясь с сатаной в неожиданных обличиях.
Актер вырос в межконфессиональном браке. Его мать была еврейкой, а отец — христианином. По словам ЛаБафа, он задумался о том, чтобы посвятить свою жизнь религии, на фоне алкоголизма и трудностей в личной жизни.