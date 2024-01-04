Лукашенко подписал поправки, гарантирующие президенту неприкосновенность после отставки

В мае 2023-го Лукашенко прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья. «Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — заявил он белорусским чиновникам на совещании по вопросам здравоохранения.