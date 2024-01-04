Лукашенко подписал поправки, гарантирующие президенту неприкосновенность после отставки

Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О президенте Республики Беларусь». В соответствии с ними ушедший в отставку президент может стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным сенатором, если того пожелает. Об этом сообщает ТАСС.
Бывшему главе государства гарантируют неприкосновенность, пожизненную охрану, медобслуживание для семьи, страхование жизни и здоровья за госсчет, пожизненное ежемесячное содержание в размере 100% от заработной платы, независимо от наличия других источников дохода.
«Президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки, обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом», — говорится в документе.
Кроме того, экс-президент не может быть привлечен к ответственности за «действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий».
Ему передается земельный участок и предоставляется право бесплатно пользоваться официальными залами для лиц и делегаций в аэропортах, портах и вокзалах, право иметь помощников, бесплатно пользоваться правительственной и специальной связью, а все его почтовые и телеграфные отправления доставляются в разряде правительственных.
В мае 2023-го Лукашенко прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья. «Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — заявил он белорусским чиновникам на совещании по вопросам здравоохранения.