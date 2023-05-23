«Вы еще мучаться со мной будете очень долго»: Лукашенко сказал, что пока не собирается умирать

Александр Лукашенко впервые прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья. На совещании по вопросам здравоохранения он сказал белорусским чиновникам, что переболел аденовирусом.
«Если кто‑то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — цитирует его слова БелТа.
О своем здоровье Лукашенко высказался после того, как поручил чиновникам исправить к новому году «все недостатки в здравоохранении». «Упаси господь там не будет чего‑то сделано. Подключайтесь и начинайте работать. В противном случае, ребята, я никого не пожалею», — пригрозил он.
Во время визита в Москву на 9 мая на руке у Лукашенко заметили повязку, а после возложения цветов он не стал выступать с традиционной речью. После этого он несколько дней не появлялся на публике, что породило слухи об ухудшении его здоровья.
14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии, но на следующий день посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. В этот раз у него тоже была забинтована рука — но уже другая.