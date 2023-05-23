«Вы еще мучаться со мной будете очень долго»: Лукашенко сказал, что пока не собирается умирать

«Если кто‑то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. Караник улыбается: лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — цитирует его слова БелТа.