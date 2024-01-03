Брянскую блогерку, сжегшую паспорт, отправили под домашний арест

Семён Гудошников
Сегодня в 15:23
Фото: t.me/broblsud

Суд в Брянске избрал Евгении Хоффман, которая сожгла в новогоднюю ночь российский паспорт, меру пресечения в видео домашнего ареста до 2 февраля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогерку обвиняют в надругательстве над гербом РФ (статья 329 УК) и умышленном причинении среднего вреда здоровью из хулиганских соображений (пункт «д» части 2 статьи 112 УК). Первое обвинение предполагает до года лишения свободы, второе — до пяти лет.

По данным Mash, дело о причинении вреда здоровью на Хоффман завели из‑за того, что за несколько дней до Нового года она разбила нос подруге.

Блогерка сожгла на видео свой российский паспорт в новогоднюю ночь, а уже 1 января ролик стал распространяться в Z-каналах. Общественники Виталий Бородин и Екатерина Мизулина потребовали привлечь ее к ответственности.

В телеграм-канале Хоффман поспешила опровергнуть злонамеренность своих действий. Блогерка написала, что была пьяна и решила «по приколу» сжечь свой старый недействительный паспорт, «потому что там фотка уродливая».

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