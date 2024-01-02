Блогерше грозит до года тюрьмы за публичное сожжение паспорта

Брянская полиция задержала 22-летнюю блогершу Евгению Джипси Хоффман, видео с ее допроса выложила пресс-служба Следственного комитета. Ранее она сожгла свой паспорт около ночного клуба и выложила видео в свой телеграм-канал.
«Она задержана. Будет находиться под стражей до судебного заседания», — сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
Уточняется, что на девушку завели уголовное дело по статье о надругательстве над государственным гербом (ст. 329 УК РФ). По этой статье ей грозит до года тюремного заключения.
Видео, на котором Хоффман зажигалкой поджигает документ под крики толпы со смартфонами ранее появилось в патриотических телеграм-каналах, обращает внимание «Фонтанка». Общественники Виталий Бородин и Екатерина Мизулина потребовали привлечь ее к ответственности.
В телеграм-канале Хоффман поспешила опровергнуть злонамеренность своих действий, отмечает Baza. Блогерша написала, что была пьяна и решила «по приколу» сжечь свой старый недействительный паспорт, «потому что там фотка уродливая».
Также она поделилась комментариями, где ее обвиняют в поддержке Украины. «А с чего эти попуски берут, что я юкр поддерживаю? типы в коммах строчат, но чет ни один из них не на СВО. Инвалиды?» — комментирует Хоффман.
За аналогичный проступок был задержан певец Шарлот. На него заведено уголовное дело по статье о похищении или повреждении документов из‑за ролика в его соцсетях. Кроме этого его обвиняют еще по двум статьям: о реабилитации нацизма и публичных действиях, оскорбляющих чувства верующих.