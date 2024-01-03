«Сталкер», «Космическая одиссея» и «Чужой»: Rolling Stone назвал лучшие научно-фантастические фильмы

Журнал Rolling Stone представил список 150 лучших научно-фантастических фильмов всех времен. На втором месте оказался «Сталкер» Андрея Тарковского, который уступил лишь «Космической одиссее» Стенли Кубрика. В рейтинг попала и еще одна работа Тарковского — «Солярис», которая расположилась на 20-м месте.
По словам составителей списка, они отобрали лучшие фильмы об утопиях и антиутопиях, о плюсах и минусах искусственного интеллекта, а также ленты, которые больше всего «волновали и давали пищу для размышлений». Журналисты отметили, что решили не включать картины о супергероях.
Вот первая двадцатка рейтинга:
- «Космическая одиссея 2001 года» (1968)
- «Сталкер» (1979)
- «Близкие контакты третьей степени» (1977)
- «Бегущий по лезвию» (1982)
- «Чужой» (1979)
- «Побудь в моей шкуре» (2013)
- «Дитя человеческое» (2006)
- «Метрополис» (1927)
- «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
- «Матрица» (1999)
- «Звездный десант» (1997)
- «День, когда остановилась Земля» (1951)
- «Человек, который упал на Землю» (1976)
- «Прибытие» (2016)
- «Грань будущего» (2014)
- «Терминатор-2: Судный день» (1991)
- «Вечное сияние чистого разума» (2004)
- «Вторжение похитителей тел» (1978)
- «Планета обезьян» (1968)
- «Солярис» (1972)
В список попали и несколько анимационных картин — «Акира» (32-е место), «ВАЛЛ-И» (39-е место), «Призрак в доспехах» (72-е место), «Паприка (84-е место).
Из других знаменитых фильмов в рейтинге — «Бразилия» (28-е место), «Начало» (38-е место), «Назад в будущее» (42-е место), «Гравитация» (44-е место), «Все везде и сразу» (49-е место), «Заводной апельсин» (52-е место), «Дюна: часть 1» (53-е место), «Робокоп» (58-е место), «Аватар» (63-е место), «Интерстеллар» (64-е место), «Парк Юрского периода» (106-е место), «Пятый элемент» (130-е место), «Невероятные приключения Билла и Теда» (138-е место), «Люди в черном» (143-е место).