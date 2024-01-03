«Сталкер», «Космическая одиссея» и «Чужой»: Rolling Stone назвал лучшие научно-фантастические фильмы

Семён Гудошников
Сегодня в 14:48
Кадр из фильма «Сталкер». Фото: «Мосфильм»

Журнал Rolling Stone представил список 150 лучших научно-фантастических фильмов всех времен. На втором месте оказался «Сталкер» Андрея Тарковского, который уступил лишь «Космической одиссее» Стенли Кубрика. В рейтинг попала и еще одна работа Тарковского — «Солярис», которая расположилась на 20-м месте.

По словам составителей списка, они отобрали лучшие фильмы об утопиях и антиутопиях, о плюсах и минусах искусственного интеллекта, а также ленты, которые больше всего «волновали и давали пищу для размышлений». Журналисты отметили, что решили не включать картины о супергероях.

Вот первая двадцатка рейтинга:

  1. «Космическая одиссея 2001 года» (1968)
  2. «Сталкер» (1979)
  3. «Близкие контакты третьей степени» (1977)
  4. «Бегущий по лезвию» (1982)
  5. «Чужой» (1979)
  6. «Побудь в моей шкуре» (2013)
  7. «Дитя человеческое» (2006)
  8. «Метрополис» (1927)
  9. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
  10. «Матрица» (1999)
  11. «Звездный десант» (1997)
  12. «День, когда остановилась Земля» (1951)
  13. «Человек, который упал на Землю» (1976)
  14. «Прибытие» (2016)
  15. «Грань будущего» (2014)
  16. «Терминатор-2: Судный день» (1991)
  17. «Вечное сияние чистого разума» (2004)
  18. «Вторжение похитителей тел» (1978)
  19. «Планета обезьян» (1968)
  20. «Солярис» (1972)

В список попали и несколько анимационных картин — «Акира» (32-е место), «ВАЛЛ-И» (39-е место), «Призрак в доспехах» (72-е место), «Паприка (84-е место).

Из других знаменитых фильмов в рейтинге — «Бразилия» (28-е место), «Начало» (38-е место), «Назад в будущее» (42-е место), «Гравитация» (44-е место), «Все везде и сразу» (49-е место), «Заводной апельсин» (52-е место), «Дюна: часть 1» (53-е место), «Робокоп» (58-е место), «Аватар» (63-е место), «Интерстеллар» (64-е место), «Парк Юрского периода» (106-е место), «Пятый элемент» (130-е место), «Невероятные приключения Билла и Теда» (138-е место), «Люди в черном» (143-е место).

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