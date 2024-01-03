«Сталкер», «Космическая одиссея» и «Чужой»: Rolling Stone назвал лучшие научно-фантастические фильмы

По словам составителей списка, они отобрали лучшие фильмы об утопиях и антиутопиях, о плюсах и минусах искусственного интеллекта, а также ленты, которые больше всего «волновали и давали пищу для размышлений». Журналисты отметили, что решили не включать картины о супергероях.