Снуп Догг станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх в Париже

Американский рэпер Снуп Догг станет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС.
Музыкант будет освещать спортивные соревнования вместе с ведущим Майком Тирико. Снуп Догг встретится с атлетами, их семьями и друзьями, а также покажет американским зрителям достопримечательности Парижа.
«Давайте возвысим, отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми, превзойдем конкурентов, и пусть лучшие сияют, как золото», — заявил артист.
Рэпер появится в эфирах NBC в прайм-тайм. Увидеть его в качестве репортера можно будет во время Игр — они пройдут с 26 июля по 16 августа.