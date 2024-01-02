Снуп Догг станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх в Париже

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23
Фото: из соцсетей Снуп Догга

Американский рэпер Снуп Догг станет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС.

Музыкант будет освещать спортивные соревнования вместе с ведущим Майком Тирико. Снуп Догг встретится с атлетами, их семьями и друзьями, а также покажет американским зрителям достопримечательности Парижа.

«Давайте возвысим, отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми, превзойдем конкурентов, и пусть лучшие сияют, как золото», — заявил артист.

Рэпер появится в эфирах NBC в прайм-тайм. Увидеть его в качестве репортера можно будет во время Игр — они пройдут с 26 июля по 16 августа.

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