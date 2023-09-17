Снуп Догг признался, что боится лошадей

На своем шоу Double G Network Снуп Догг рассказал о страхе лошадей, обратил внимание Complex. По словам рэпера, парнокопытные вызывают у него иррациональный ужас.
Запись интервью с артистом была сделана ещё в 2020 году, однако её релиз случился лишь на прошлой неделе.
«Я боюсь лошадей. И по сей день, Тифф. Я не знаю, почему я просто чертовски боюсь их», — заявил Снуп гостье и актрисе Тиффани Хэддиш.
Комедиантка была удивлена его фобии. «Максимально серьезно. Никто никогда не видел меня на одной площадке с лошадью. Я снимался со страусами, игуанами, любыми другими тварями. Но, **** [блин], ни разу не был в кадре с лошадью. Держите этих **** [гадин] от меня этого подальше. Я не знаю почему», — эмоционально добавил рэпер.
Хэддиш предположила, что в прошлой жизни музыкант мог упасть с лошади. Догг согласился с ней: «Наверное, я мог быть Всадником без головы или каким‑нибудь ещё каким‑нибудь наездником».
Артист вспомнил, что раньше его жена Шанте Бродус владела лошадью несколько лет и тогда он старался держаться от животного как можно дальше. «Мне нахрен не надо пересекаться с этой скотиной, я их просто ненавижу».
«Может быть, когда‑нибудь кто‑нибудь познакомит меня с маленькой лошадкой. Каким‑нибудь осликом или типа того, и я научусь вести себя нормально рядом с ними», — закончил сегмент Снуп Догг.