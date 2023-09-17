Снуп Догг признался, что боится лошадей

Комедиантка была удивлена его фобии. «Максимально серьезно. Никто никогда не видел меня на одной площадке с лошадью. Я снимался со страусами, игуанами, любыми другими тварями. Но, **** [блин], ни разу не был в кадре с лошадью. Держите этих **** [гадин] от меня этого подальше. Я не знаю почему», — эмоционально добавил рэпер.