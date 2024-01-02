«Очень по-пролетарски»: Дэвид Бекхэм про новогодний ужин с женой в дорогом отеле

Дэвид Бекхэм снова посмеялся над образом жизни своей семьи. В инстаграме* спортсмен в шутку назвал ужин в дорогом отеле с семьей Виктории Бекхэм «пролетарским».
«Всего лишь скромный ужин в „Ритце“ в канун Нового года. Очень по-пролетарски. Мои тесть и теща потом уехали в своем „ролсе“», — подписал фото бывший футболист и отметил в посте Викторию.
Над дороговизной семейного вечера Бекхэм шутит не просто так. Осенью владелец «Интер Майами» уличил жену во лжи во время записи документального фильма о своей семье и подарил соцсетям смешной мем.
Во время разговора с журналистами Виктория рассказала, что, как и муж, выросла в небогатой рабочей семье. Тогда Дэвид высунулся из двери и попросил ее честно ответить на вопрос.
Заметив, что супруга сбита с толку, он предложил ей поведать, на какой машине папа отвозил ее в школу. Женщине пришлось признаться, что в 1980-е годы отец ездил на «роллс-ройсе».
Публичная сцена не рассорила пару. Виктория даже отметила виральный момент специальной футболкой с надписью «Мой папа водил „роллс-ройс“», которую продает на своем сайте за 150 долларов.
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