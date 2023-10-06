«На чем папа возил тебя в школу?»: Дэвид Бекхэм уличил жену в обмане и покорил соцсети

Бывшая участница группы Spice Girls сказала интервьюеру, что ее родители много работали, а она и ее муж выросли в семьях небогатого рабочего класса. В этот момент из‑за двери высунулся Дэвид, Услышав ее слова, он строго попросил «быть честной» о своей жизни до славы. Она ответила: «Я и так честна».