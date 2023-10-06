«На чем папа возил тебя в школу?»: Дэвид Бекхэм уличил жену в обмане и покорил соцсети

В клипе из нового документального фильма Netflix «Бекхэм» футболист Дэвид Бекхэм на камеру отчитал свою жену Викторию Бекхэм, когда поймал ее на лжи.
Бывшая участница группы Spice Girls сказала интервьюеру, что ее родители много работали, а она и ее муж выросли в семьях небогатого рабочего класса. В этот момент из‑за двери высунулся Дэвид, Услышав ее слова, он строго попросил «быть честной» о своей жизни до славы. Она ответила: «Я и так честна».
Тогда спортсмен зашел с неожиданной детали. «На какой машине отец возил тебя в школу?» — спросил он. Реплика поставила женщину в тупик, а супруг продолжил давить: «Просто ответь, какая была машина? На какой машине папа возил вас в школу?»
Сначала она сказала, что «могло быть по-разному», но затем все-таки призналась, что в 1980-е годы отец возил ее в школу на Rolls-Royce. Добившись ответа, муж сказал: «Спасибо».
В прошлом, во время участия в Spice Girls, Виктория Бекхэм была известна как Posh Spice, что указывает на ее происхождение из богатой семьи. Поэтому ложь, в которой уличили женщину, возмутила пользователей соцсетей своей наглостью.
Многие зрители отметили настойчивость Дэвида, которой могли бы позавидовать топовые журналисты. Некоторые также осудили женщину за попытку показать себя скромнее, чем на самом деле, и с грустью отметили, что такое поведение часто встречается у выходцев из семей с большим достатком.