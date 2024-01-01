«Я наконец-то свободна»: Джипси Бланшар прокомментировала свое досрочное освобождение

Она также рассказала о своем сериале «Тюремные признания Джипси Роуз Бланшар», премьера которого состоится 5 января. Еще она поделилась подробностями о готовящейся к выходу книге «Освобожденная: Разговоры накануне свободы». «Это не пересказ всего, что произошло, это скорее мои размышления обо всем, что я узнала и пережила за последние восемь с половиной лет», — сказала она.