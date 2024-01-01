«Я наконец-то свободна»: Джипси Бланшар прокомментировала свое досрочное освобождение

Джипси Роуз Бланшар опубликовала в соцсетях первое видео после досрочного освобождения из тюрьмы. «Я наконец-то свободна», — сказала она.
В ролике она поблагодарила всех за поддержку и сказала, что счастлива быть дома. «Я вернулась домой, в Луизиану, и наслаждаюсь прекрасным днем на улице, и меня ждет много замечательных событий, которые произойдут очень скоро», — добавила Бланшар.
Она также рассказала о своем сериале «Тюремные признания Джипси Роуз Бланшар», премьера которого состоится 5 января. Еще она поделилась подробностями о готовящейся к выходу книге «Освобожденная: Разговоры накануне свободы». «Это не пересказ всего, что произошло, это скорее мои размышления обо всем, что я узнала и пережила за последние восемь с половиной лет», — сказала она.
Джипси Бланшар освободили из тюрьмы 28 декабря. Она пробыла там восемь лет вместо назначенных ей десяти. Бланшар убила свою мать, которая выдавала ее за тяжелобольную. История девушки легла в основу мини-сериала «Притворство».