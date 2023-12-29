В США досрочно освободили Джипси Бланшар. Она убила свою мать, которая выдавала ее за тяжелобольную

В США досрочно освободили Джипси Роуз Бланшар, которая уговорила своего интернет-парня убить ее мать. Об этом сообщает Associated Press.
Бланшар пробыла в тюрьме восемь лет вместо назначенных ей десяти. Первым делом после освобождения она отправилась в магазин обуви.
Мать Джипси, Клоддин (Ди-Ди) Бланшар, страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена — симулятивного расстройства, из‑за которого она намеренно выдавала свою дочь за тяжелобольную.
Джипси всю жизнь была уверена, что она больна лейкемией, мышечной дистрофией и другими серьезными заболеваниями. Женщина удерживала дочь дома при помощи манипуляций, заставляла ее пользоваться инвалидной коляской и есть с помощью трубки.
Благодаря этому Ди-Ди получала всеобщее внимание. Таким образом она даже познакомилась со звездой кантри Мирандой Ламберт, получила благотворительные пожертвования, поездку в Диснейленд и даже дом недалеко от Спрингфилда от организации Habitat for Humanity.
Мать Бланшар смогла обмануть врачей, сказав им, что медицинские карты ее дочери были утеряны во время урагана «Катрина». Если же они задавали слишком много вопросов, она просто находила нового врача и брила девочку налысо, чтобы подкрепить свою историю. Среди ненужных процедур, которым подверглась Джипси Бланшар, было удаление слюнных желез. Ее мать убедила врачей в необходимости этого, используя местный анестетик, чтобы вызвать слюнотечение.
С возрастом манипуляции сменились физическим насилием. По словам Бланшар, мать била ее и приковывала к кровати. Когда Джипси повзрослела, у нее завязался виртуальный роман с парнем, с которым она познакомилась на христианском сайте.
В итоге она договорилась с возлюбленным об убийстве матери. В деле говорилось, что Бланшар взяла нож и спряталась в ванной, пока ее молодой человек наносил удары Ди-Ди. В конце концов они добрались на автобусе до Висконсина, где и были арестованы.
История Бланшар вдохновила кинематографистов не на один проект. Так, в 2017 году на HBO вышла документалка «Мертвая мамуля», а в 2019-м Hulu снял мини-сериал «Притворство».