В США досрочно освободили Джипси Бланшар. Она убила свою мать, которая выдавала ее за тяжелобольную

Мать Бланшар смогла обмануть врачей, сказав им, что медицинские карты ее дочери были утеряны во время урагана «Катрина». Если же они задавали слишком много вопросов, она просто находила нового врача и брила девочку налысо, чтобы подкрепить свою историю. Среди ненужных процедур, которым подверглась Джипси Бланшар, было удаление слюнных желез. Ее мать убедила врачей в необходимости этого, используя местный анестетик, чтобы вызвать слюнотечение.