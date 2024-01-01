Королева Дании объявила об отречении от престола во время новогодней речи

Королева Дании Маргрете II объявила в своей традиционной новогодней речи, что отречется от престола 14 января. Заявление опубликовано на сайте королевского дворца.
83-летняя королева, которая правит страной уже 52 года, заявила, что передаст корону своему сыну, принцу Фредерику.
«В феврале этого года я перенесла обширную операцию на спине. Все прошло хорошо, благодаря компетентному медицинскому персоналу, который заботился обо мне. Операция неизбежно заставила задуматься о будущем — о том, не пора ли передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время», — сказала она во время своей речи.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразил сердечную благодарность королеве от имени всего населения страны за «ее пожизненную преданность и неустанные усилия на благо королевства».
Королева Маргрете стала самым долгоправящим монархом Европы после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году. Монарх Великобритании была королевой 70 лет и 214 дней.