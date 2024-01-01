Королева Дании объявила об отречении от престола во время новогодней речи

«В феврале этого года я перенесла обширную операцию на спине. Все прошло хорошо, благодаря компетентному медицинскому персоналу, который заботился обо мне. Операция неизбежно заставила задуматься о будущем — о том, не пора ли передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время», — сказала она во время своей речи.