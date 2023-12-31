В Венеции запретят громкоговорители и большие туристические группы

В сентябре Венеция одобрила плату в 5 евро с туристов для посещения исторического центра. Ее будут взимать начиная с 2024 года в часы пик. В июле эксперты ЮНЕСКО заявили, что город следует добавить в список объектов культурного наследия под угрозой из‑за воздействия туристов и глобального потепления.