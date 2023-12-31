В Венеции запретят громкоговорители и большие туристические группы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:22
Фото: Kit Suman/Unsplash

Венеция запретит туристические группы численностью больше 25 человек и громкоговорители. Так местные власти хотят ослабить воздействие массового туризма на город, сообщает Би-би-си.

Громкоговорители запретили, поскольку они могут «создать путаницу и беспорядки», добавили в администрации Венеции. Новые правила также помогут улучшить организацию туристических групп в центре, отметила Элизабетта Пеше, которая отвечает за безопасность города.

Чрезмерный туризм признан серьезной проблемой Венеции — одного из самых посещаемых мест в Европе. При площади города в 7,6 квадратных километров в допандемийном 2019 году его посетили почти 13 млн туристов. Ожидается, что в ближайшие годы туристический поток превзойдет эти цифры.

Согласно недавнему исследованию, для туристов в Венеции доступно более 50 тыс. коек — это больше, чем количество мест для жителей города. Местные все чаще решают покинуть исторический центр, опасаясь наплыва туристов.

В сентябре Венеция одобрила плату в 5 евро с туристов для посещения исторического центра. Ее будут взимать начиная с 2024 года в часы пик. В июле эксперты ЮНЕСКО заявили, что город следует добавить в список объектов культурного наследия под угрозой из‑за воздействия туристов и глобального потепления.

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