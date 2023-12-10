Экоактивисты покрасили воду главного канала Венеции в зеленый

Итальянские защитники окружающей среды перекрасили воду Гранд-канала Венеции, пишет Associated Press. Таким образом активисты протестуют против неэффективных, по их мнению, результатов климатической конференции ООН COP28, прошедшей в Дубае.
Протестующие из группы Extinction Rebellion свесились на веревках с моста Риальто и растянули баннер: «COP28: Пока правительство говорит, мы висим на волоске».
«Сегодня в Италии активисты XR осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», — цитирует РБК сообщение движения. Они отметили, что добавили в воду флуоресцин, безвредный для окружающей среды. «Через несколько часов воды вернутся в прежнее состояние», — заверили в Extinction Rebellion.
Такие акции экозащитники провели в других городах страны — Риме, Турине, Болонье и Милане.
«Мы представляем мир, преданный теми, кто им управляет, кто безответственно продолжает сжигать уголь, нефть и газ. Мир, в котором выбросы увеличиваются и вызывают наводнения, засухи, жару по всей планете, вызывая смерть и разрушения. <…> Правительства не выведут нас из климатического кризиса, мы должны заставить их сделать это», — заявили представители Extinction Rebellion.
Мэр Венеции Луиджи Бругнаро осудил «эковандалов» и призвал итальянские власти наказать их. По его словам, на время акции протеста движение лодок по Гранд-каналу было остановлено, а воду в канале и недавно отреставрированные колонны на мосту Риальто пришлось проверить из соображений безопасности.
«Венеция — хрупкий город, который нужно любить и уважать! Вам пора это прекратить», — добавил он.
Конференция по климату COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Саммит возглавил председатель Национальной нефтяной компании Абу-Даби Султан аль-Джабер.
На конференции выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. «Рекордное глобальное потепление должно вызвать дрожь у мировых лидеров и побудить их к действиям», — подчеркнул он.