Экоактивисты покрасили воду главного канала Венеции в зеленый

«Мы представляем мир, преданный теми, кто им управляет, кто безответственно продолжает сжигать уголь, нефть и газ. Мир, в котором выбросы увеличиваются и вызывают наводнения, засухи, жару по всей планете, вызывая смерть и разрушения. <…> Правительства не выведут нас из климатического кризиса, мы должны заставить их сделать это», — заявили представители Extinction Rebellion.