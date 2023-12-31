Посмотрите на новое фото Райана Рейнолдса со съемок «Дэдпула-3»

Райан Рейнолдс опубликовал новую фотографию в костюме Дэдпула. Она попала в подборку снимков, которыми актер решил поделиться, подводя итоги года.
«Спасибо 2023 году. Я провел большую часть года, работая и играя с людьми, которых я люблю», — написал Рейнольдс в своих соцсетях.
«Дэдпул-3» должен выйти в прокат 26 июля 2024 года. Недавно Рейнолдс опубликовал пост с призывом к СМИ и поклонникам не публиковать фотографии со съемок, чтобы не испортить фильм.
«Сюрпризы — это часть магии кино. Для нас важно снимать новый фильм „Дэдпул“ в реальной, естественной обстановке, с использованием практических эффектов, а не в помещении и не в цифровом формате. Телеобъективы продолжают портить сюрпризы и создавать сложные ситуации для всех», — написал он.
Сюжет грядущего фильма не раскрывается, но СМИ считают, что его действительно посвятят путешествиям между разными мирами. Постановщиком фильма выступает Шон Леви («Главный герой» и «Проект „Адам“»).
Летом в сети появились кадры со съемок «Дэдпула-3». На них дерутся Дэдпул и Росомаха, которого сыграл Хью Джекман.