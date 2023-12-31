Посмотрите на новое фото Райана Рейнолдса со съемок «Дэдпула-3»

«Сюрпризы — это часть магии кино. Для нас важно снимать новый фильм „Дэдпул“ в реальной, естественной обстановке, с использованием практических эффектов, а не в помещении и не в цифровом формате. Телеобъективы продолжают портить сюрпризы и создавать сложные ситуации для всех», — написал он.