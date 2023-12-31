Британка пересекла в одиночку Антарктиду на лыжах и установила мировой рекорд среди женщин

В среднем девушка шла на лыжах по 12-13 часов в день и тащила за собой 75-килограммовые сани, в которых было все необходимое для выживания. «Антарктида — удивительное место, и находиться здесь — абсолютная привилегия. Это не то место, которое может покорить любой человек, это место, к которому ты относишься с уважением и надеешься, что оно позволит тебе безопасно пройти», — подчеркнула девушка.