Британка пересекла в одиночку Антарктиду на лыжах и установила мировой рекорд среди женщин

Харприт Чанди, служащая медиком в армии Великобритании, установила мировой рекорд среди женщин по пересечению Антарктиды в одиночку на лыжах. Об этом сообщает The Guardian.
Специально для этого девушка взяла служебный отпуск. Она преодолела 1130 километров по антарктическим льдам за 31 день, 13 часов и 19 минут, опередив предыдущую рекордсменку Каролину Коте, на один день и 14 часов.
Книга рекордов Гиннеса еще пока не подтвердила рекорд. Это может занять несколько месяцев. «Я устала, но очень рада, что добралась. Это было совершенно не похоже на мою последнюю экспедицию», — рассказала Чанди.
В среднем девушка шла на лыжах по 12-13 часов в день и тащила за собой 75-килограммовые сани, в которых было все необходимое для выживания. «Антарктида — удивительное место, и находиться здесь — абсолютная привилегия. Это не то место, которое может покорить любой человек, это место, к которому ты относишься с уважением и надеешься, что оно позволит тебе безопасно пройти», — подчеркнула девушка.
По ее словам, она пыталась сосредотачиваться на том, что может контролировать, продолжая идти шаг за шагом. «Я не могу контролировать условия — палящее солнце, безветрие, температуру -30 °C — но я могу контролировать то, как я с ними справляюсь», — добавила она.