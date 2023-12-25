Красноярские автомобилисты собрали новогоднюю елку из 800 машин и попали в Книгу рекордов

В Красноярске автомобилисты собрали новогоднюю елку из 800 машин. Они побили свой же прошлогодний рекорд, когда фигура елки получилась из 700 автомобилей, сообщает NGS24.
Организовали сбор сообщества «Живой Красноярск» и «Автокайф». Как пишет портал, найти площадку под такой проект было непросто, но в итоге выбрали эйр-парк «Кузнецово». Участники акции поделились фото и видео автоелки в соцсетях.
Красноярская елка из автомобилей получилась самой большой в РФ. На событие приехал представитель ООО «Книга рекордов», который вручил организаторам сертификат о рекорде.
«Людей собрать было несложно. Благодаря новостям и соцсетям мы смогли легко собрать нужное нам количество народу. Координировать действия тоже было нетрудно благодаря опыту. Все-таки пятая елка подряд, мы уже знаем, как и что, как найти подход к человеку, как его поставить в елку ровно», — рассказал Илья Быстрых из сообщества «Автокайф».