Красноярские автомобилисты собрали новогоднюю елку из 800 машин и попали в Книгу рекордов

«Людей собрать было несложно. Благодаря новостям и соцсетям мы смогли легко собрать нужное нам количество народу. Координировать действия тоже было нетрудно благодаря опыту. Все-таки пятая елка подряд, мы уже знаем, как и что, как найти подход к человеку, как его поставить в елку ровно», — рассказал Илья Быстрых из сообщества «Автокайф».