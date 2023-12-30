Бобби Котик ушел из Activision Blizzard после 33 лет работы

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:48
Фото: Bobby Kotick/Flickr

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинул компанию 29 декабря после 33 лет работы в ней. Это стало логичным завершением слияния Microsoft и Blizzard.

Котику не будут назначать прямую замену. Вместо этого Microsoft перевела глав Blizzard и Activision под руководство президента компании по игровому контенту и студиям Мэтта Бути. Теперь под его началом находятся Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios.

«Я всегда буду глубоко признателен людям, которые внесли огромный вклад в создание этой компании. Я уверен, что вы будете продолжать дарить людям радость и объединять их своими играми», — говорил Котик в своем прощальном письме.

В сети массово обрадовались уходу гендиректора Activision Blizzard. Журналист Windows Central Джез Корден написал, что ни один из бывших или нынешних сотрудников компании не отозвался о Бобби Котике положительно. «Этого человека ненавидели и, судя по всему, более чем заслуженно», — добавил он.

Бывший разработчик команды Overwatch Энди Белфорд рассказал, что руководство придавало большее значение финансовым показателям компании, нежели потребностям сотрудников.

Один из участников обсуждения написал, что в Китае многие ненавидят Котика и считают его виновным в прекращении поддержки игр Blizzard на территории страны. По его словам, некоторые даже запускают фейерверки, чтобы отпраздновать его уход.

Ранее в СМИ появилась информация, что Котик может получить 400 млн долларов после продажи компании Microsoft и своего ухода.

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