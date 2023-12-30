Бобби Котик ушел из Activision Blizzard после 33 лет работы

В сети массово обрадовались уходу гендиректора Activision Blizzard. Журналист Windows Central Джез Корден написал, что ни один из бывших или нынешних сотрудников компании не отозвался о Бобби Котике положительно. «Этого человека ненавидели и, судя по всему, более чем заслуженно», — добавил он.