Минобороны сообщило об уничтожении 32 дронов над четырьмя российскими регионами

В ночь на 30 декабря российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями, отчиталось Минобороны. Ведомство также заявило об уничтожении 13 реактивных снарядов системы залпового огня в небе над Белгородской областью.
О работе ПВО ночью сообщали власти Брянской и Белгородской областей. Губернатор последней Вячеслав Гладков заявил, что в ходе атаки погиб один человек, еще четверо пострадали, включая 10-летнего ребенка.
«Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях <…> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде. Аварийные бригады на месте», — добавил он.
29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта, в МВД страны заявили о гибели 30 человек и ранении более 160. В российском Минобороны отчитались о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.