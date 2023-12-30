«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая

«Мы существенно переработали сюжет, так что все, кто читал оригинальный комикс, будут сильно удивлены — в хорошем смысле этого слова. Это будет идеальный стартовый фильм для всех, кто не знаком с киновселенной майора Грома», — пообещал сценарист и продюсер фильма Артем Габрелянов.