«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая

Второй фильм франшизы «Майор Гром» с подзаголовком «Игра» выйдет в российский прокат 23 мая. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Сюжет ленты развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность. Его начинают узнавать на улицах, считают героем и вот-вот выпустят комикс. В фильме ему придется пройти испытание славой и сразиться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак.
«Мы существенно переработали сюжет, так что все, кто читал оригинальный комикс, будут сильно удивлены — в хорошем смысле этого слова. Это будет идеальный стартовый фильм для всех, кто не знаком с киновселенной майора Грома», — пообещал сценарист и продюсер фильма Артем Габрелянов.
Режиссером вновь стал Олег Трофим, снявший «Майора Грома: Чумной доктор» и его приквел «Гром: Трудное детство». К своим ролям вернулимь Тихон Жизневский, сыгравший майора Грома в первой части, а также Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков. В кино также дебютировал Евгений Чебатков с ролью преступного главаря.
Посмотреть тизер-трейлер «Игры» можно здесь. В нем впервые звучит голос Призрака, Август ван дер Хольт демонстрирует возможности высокотехнологичного импланта, а в кадре мелькают знаковые локации Петербурга — Дворцовая площадь, цирк на Фонтанке и СИЗО «Кресты», где Игорь Гром сражается с толпой взбунтовавшихся заключенных.