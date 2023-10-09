Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

«Кинопоиск» и Bubble представили тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». В нем впервые звучит голос Призрака, Август ван дер Хольт демонстрирует возможности высокотехнологичного импланта, а в кадре мелькают знаковые локации Петербурга — Дворцовая площадь, цирк на Фонтанке и СИЗО «Кресты», где Игорь Гром сражается с толпой взбунтовавшихся заключенных.
Сюжет картины начинается спустя больше года после поимки Чумного Доктора. Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической клинике, а Игорь Гром стал настоящей звездой в городе. Майор живет идеальной жизнью: днем ловит преступников с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит с журналисткой Юлией Пчелкиной. Идиллию прерывает появление таинственного злодея — Призрака. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, на кону в которой оказываются жизни обычных людей.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. К касту присоединятся Матвей Лыков в роли наследника оружейной империи Августа ван дер Хольта, Ольга Сутулова в роли генерал-лейтенанта полиции Марии Архиповой, Андрей Трушин в роли Отто Шрайбера, личного телохранителя Хольта, а также стендаперы Евгений Чебатков и Андрей Атлас.
Первый фильм — «Майор Гром: Чумной Доктор» — вышел в апреле 2021 года, а в следующем месяце появился на «Кинопоиске». По итогам года картина заняла третье место в топе смотрения сервиса, уступив лишь «Лиге справедливости Зака Снайдера» и «Гневу человеческому» Гая Ричи.
В 2022 году Bubble Studios и «Кинопоиск» объявили, что «Майор Гром» станет кинофраншизой. В начале 2023-го вышел приквел «Гром: Трудное детство», рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным Доктором.