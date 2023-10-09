Вышел тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Сюжет картины начинается спустя больше года после поимки Чумного Доктора. Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической клинике, а Игорь Гром стал настоящей звездой в городе. Майор живет идеальной жизнью: днем ловит преступников с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит с журналисткой Юлией Пчелкиной. Идиллию прерывает появление таинственного злодея — Призрака. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, на кону в которой оказываются жизни обычных людей.