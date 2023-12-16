Гэри Олдман рассказал, что фильмы о Гарри Поттере и Бэтмене спасли его карьеру и жизнь

Гэри Олдман рассказал, как фильмы о Гарри Поттере и Бэтмене спасли его карьеру и личную жизнь, когда он стал отцом-одиночкой сыновей Альфи, Гулливера и Чарли после развода со своей третьей женой.
По словам актера, в 2001 году многие съемки проходили в Венгрии, Будапеште, Праге, Австралии «по налоговым причинам». Из‑за этого он был вынужден отказаться от многих предложений, чтобы быть вместе со своими детьми.
«Спасибо Богу за „Гарри Поттера“. Говорю вам, эти два фильма — „Бэтмен“ и „Гарри Поттер“ — действительно спасли меня, потому что это означало, что я могу делать минимум работы за максимум денег и быть дома с детьми», — рассказал Олдман.
Так, во время съемок первого фильма о Бэтмене Кристофера Нолана актер неоднократно летал из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы продолжать воспитывать детей. «Я совершил 27 полетов туда и обратно. Я летал на день. К счастью Нолан придерживался графика. Я уезжал домой на три дня. Возвращался на два. Возвращался домой на выходные. Возвращался на день… иначе мне казалось, что моих детей воспитывает няня», — сказал актер.
У Олдмана двое сыновей от Донии Фиорентино. Во время развода в 2001 году она обвинила актера в домашнем насилии, но судья отклонил иск. Об этом стало известно только в 2018 году, когда на фоне получения Олдманом «Оскара», Фиорентино обвинила Академию в чествовании обидчика.
Тогда сын актера Гулливер опубликовал открытое письмо в защиту своего отца: «Мне было неприятно и больно видеть, как об этих ложных обвинениях в адрес моего отца снова пишут, особенно после того, как все это было улажено много лет назад».