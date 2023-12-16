Гэри Олдман рассказал, что фильмы о Гарри Поттере и Бэтмене спасли его карьеру и жизнь

Так, во время съемок первого фильма о Бэтмене Кристофера Нолана актер неоднократно летал из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы продолжать воспитывать детей. «Я совершил 27 полетов туда и обратно. Я летал на день. К счастью Нолан придерживался графика. Я уезжал домой на три дня. Возвращался на два. Возвращался домой на выходные. Возвращался на день… иначе мне казалось, что моих детей воспитывает няня», — сказал актер.