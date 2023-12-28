Американского музыканта Джермейна Джексона, участника группы The Jackson 5 и брата Майкла Джексона, обвинили в изнасиловании. Об этом написал Rolling Stone.
На Джермейна подала в суд женщина по имени Рита Барретт. Она заявила в иске, что Джексон ворвался в ее дом в 1988 году и напал на нее. По словам адвокатов Барретт, во время насилия она молилась Богу, чтобы тот помог ей.
Барретт утверждает, что в тот вечер боялась за свою жизнь. По заверениям Риты, после сексуального акта Джермейн Джексон покинул ее дом. Затем Барретт, по ее словам, рассказала о произошедшем Берри Горди — основателю лейбла Motown Records.
Тот работал с семейством Джексонов, а также знал мужа Риты — Бена Барретта. Горди, как указали в иске, «был в уникальном положении как для того, чтобы сообщить о действиях ответчика Джексона, так и для того, чтобы помочь истице во время ее травмы».
Однако музыкальный продюсер не вступился за Барретт. Он, как утверждает Рита, скрыл информацию о случившемся и способствовал ее сокрытию, поскольку получал прибыль от сотрудничества с The Jackson 5. Ему было выгодно сохранить репутацию Джермейна Джексона, заявляет Барретт.
Джексон пока никак не прокомментировал выдвинутые против него обвинения. Ранее он не сталкивался с обвинениями в насилии.
Один из сыновей Джермейна Джексона, Джаафар Джексон, исполнит роль Майкла Джексона в фильме о нем. Режиссером картины станет Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Стрелок»), а сценаристом — Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»).