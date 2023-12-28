Британец выиграл фрикадельку IKEA размером с индейку. Однако мясной шарик многих разочаровал

В начале декабря британская IKEA представила в своих соцсетях гигантскую фрикадельку размером с индейку. Несколько покупателей выиграли популярное и необычное блюдо, и один из них сделал обзор.
Несколько дней назад Джейми Смит (@smiffypro) пошел в местную IKEA, чтобы забрать свой приз. К нему вышел работник с большой на первый взгляд синей сумкой IKEA весом около 4,5 килограмма. Выйдя из магазина, Смит вытащил фрикадельку и подержал ее в руке, как будто это футбольный мяч, а затем пристегнул ремнем безопасности.
Однако комментаторы признались, что в их воображении фрикаделька размером с индейку была больше, и считали, что это не просто маркетинговый трюк. На видео, которое публиковал ритейлер, она действительно кажется больше.
- «Не спрашивайте меня, почему я думала, что она будет больше (отмечу, что никогда раньше не видела приготовленную индейку, лол)» — @Weird_devil002
- «Я чувствую себя обманутым, это НЕ фрикаделька размером с индейку» — @Pumpkinrayman
- «В рекламе она выглядела намного больше! У меня было так много собеседников, которые спрашивали, как они могут купить ее здесь, в США» — @Ctocity
В следующем видео Смит показал приготовление огромной фрикадельки, которое заняло больше трех часов. В подарочном наборе лежали термометр (чтобы убедиться, что мясо приготовлено до самой середины), подливка, брусничный соус, замороженный картофель и сама фрикаделька.
Одному из комментаторов показалось, что кусок мяса выглядел сухим, но Смит отметил, что «на самом деле он был очень влажным». «В инструкциях по приготовлению говорилось, что нужно налить в духовку воды, [так что] там был пар», — пояснил он. Также готовая огромная фрикаделька IKEA выглядит больше, чем сырая.
Daily Dot отмечает, что возмутившиеся маленьким размером фрикадельки пользователи могут быть американцами, которые привыкли готовить крупную индейку в День благодарения. А индейка от IKEA размером со среднюю идейку, которая более распространена за рубежом.
«Она большая. Вкусная. Это настоящий рождественский шоу-стоппер», — обещал IKEA. В соцсетях тогда шутили, что так и начинается «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».