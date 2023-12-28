Британец выиграл фрикадельку IKEA размером с индейку. Однако мясной шарик многих разочаровал

Одному из комментаторов показалось, что кусок мяса выглядел сухим, но Смит отметил, что «на самом деле он был очень влажным». «В инструкциях по приготовлению говорилось, что нужно налить в духовку воды, [так что] там был пар», — пояснил он. Также готовая огромная фрикаделька IKEA выглядит больше, чем сырая.