IKEA представила гигантские фрикадельки размером с индейку

IKEA в Великобритании представила в своих соцсетях гигантскую фрикадельку размером с индейку.
«Она большая. Вкусная. Это настоящий рождественский шоу-стоппер», — объявил бренд. Вместе с фрикаделькой-гигантом в комплекте идет фирменный брусничный джем и сливочный соус.
Поставляется блюдо в большой коробке, из которой фрикадельку удобно достать и засунуть в духовку для рождественского ужина, подчеркивает IKEA. «Вот оно. Так начинается „Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек“», — шутят в комментариях.
В августе этого года IKEA в Канаде представила новинку для студентов — стартовые наборы с кухонным инвентарем, необходимым для начала самостоятельной жизни.
В набор вошли 16 предметов. А именно: кастрюля, сковородка, две тарелки, по два стакана и кружки, набор столовых приборов, губки для мытья посуды, разделочная доска и прочий инвентарь для повседневной жизни.