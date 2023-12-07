IKEA представила гигантские фрикадельки размером с индейку

Поставляется блюдо в большой коробке, из которой фрикадельку удобно достать и засунуть в духовку для рождественского ужина, подчеркивает IKEA. «Вот оно. Так начинается „Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек“», — шутят в комментариях.