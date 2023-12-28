«В космосе никто не услышит, как ты хихикаешь»: по мотивам «Чужого» выпустят детскую книжку

«В космосе никто не услышит, как ты хихикаешь», — перефразировали сотрудники издательства слоган научно-фантастического хоррора в описании книги. Они называют ее «легким переосмыслением фильма с забавными иллюстрациями», которое понравится детям и взрослым. Рекомендуемый возраст читателей — от двух до пяти лет.