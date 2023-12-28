«В космосе никто не услышит, как ты хихикаешь»: по мотивам «Чужого» выпустят детскую книжку

Издательство Golden Books при поддержке Disney выпустит детскую азбуку «A Is for Alien: An ABC Book», вдохновленную хоррором Ридли Скотта «Чужой». Книга появится на прилавках в июле 2024 года.
Ее сюжет станет пересказом событий первого фильма франшизы, вышедшего в 1979 году. Вместе с Эллен Рипли, которую в картине сыграла Сигурни Уивер, и ее рыжим котом читатели будут изучать алфавит, параллельно спасаясь от ксеноморфа на космической базе.
«В космосе никто не услышит, как ты хихикаешь», — перефразировали сотрудники издательства слоган научно-фантастического хоррора в описании книги. Они называют ее «легким переосмыслением фильма с забавными иллюстрациями», которое понравится детям и взрослым. Рекомендуемый возраст читателей — от двух до пяти лет.
В августе 2024 года состоится премьера нового фильма франшизы — «Чужой: Ромул». В картине покажут события, произошедшие между сюжетами фильмов «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джеймса Кэмерона.
Главную роль в новой части исполнит Кейли Спэни, известная по фильмам «Тихоокеанский рубеж-2», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» и байопику «Присцилла: Элвис и я». Режиссерское кресло в новом проекте занял уругваец Феде Альварес, работавший над хоррорами «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». Продюсером ленты выступит Ридли Скотт.