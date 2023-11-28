Новый «Чужой» расскажет о событиях между первыми двумя фильмами франшизы

«События фильма должны произойти между первой и второй частями. Они пригласили ту же команду, что была в «Чужих» Джеймса Кэмерона. Люди, которые создавали тех ксеноморфов, создали их и для нас. Было действительно невероятно увидеть оригинальный дизайн от профессионалов, которые работали над этими фильмами почти 40 лет назад», — рассказала Спейни.