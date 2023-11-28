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Новый «Чужой» расскажет о событиях между первыми двумя фильмами франшизы

Александр Голиков
Сегодня в 12:50

Новый фильм «Чужой: Ромул» будет посвящен событиям, произошедшим между сюжетами фильмов «Чужой» Ридли Скотта и «Чужие» Джеймса Кэмерона. Об этом изданию Variety рассказала актриса Кейли Спейни.

«События фильма должны произойти между первой и второй частями. Они пригласили ту же команду, что была в «Чужих» Джеймса Кэмерона. Люди, которые создавали тех ксеноморфов, создали их и для нас. Было действительно невероятно увидеть оригинальный дизайн от профессионалов, которые работали над этими фильмами почти 40 лет назад», — рассказала Спейни.

Съемки фильма «Чужой: Ромул» завершились в июле. Премьера в США запланирована на 16 августа 2024 года. Кейли Спейни, известная по фильмам «Тихоокеанский рубеж 2», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», а также недавнему байопику «Присцилла: Элвис и я», исполнит в предстоящей картине главную роль.

Режиссерское кресло в новом проекте занял уругваец Федерико Альварес, работавший над хоррорами «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». Продюсером ленты выступит создатель оригинального «Чужого» Ридли Скотт.

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Джеймс КэмеронСкотт РидлиФедерико Альварес
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