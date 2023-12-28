Елена Блиновская подала в суд против московской инспекции ФНС

Ранее адвокат Елены Блиновской заявила, что у блогерши нет возможности выплатить ФНС 1,4 млрд рублей. Она также опровергла информацию о погашении задолженности. В сентябре Блиновская выплатила 50–55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось, добавила она.