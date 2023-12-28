Елена Блиновская подала в суд против московской инспекции ФНС

Блогерка и авторка проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская подала иск против Инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по городу Москве с требованием признать ее решения и действия незаконными, передает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Иск Блиновской приняли к производству, предварительное заседание назначено на 6 февраля.
Ранее адвокат Елены Блиновской заявила, что у блогерши нет возможности выплатить ФНС 1,4 млрд рублей. Она также опровергла информацию о погашении задолженности. В сентябре Блиновская выплатила 50–55 млн рублей, с тех пор ничего не изменилось, добавила она.
Весной были возбуждены серии уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.