Адвокат Блиновской заявила, что у блогерши нет возможности выплатить ФНС 1,4 млрд рублей

Адвокат Елены Блиновской заявила, что у блогерши нет возможности выплатить Федеральной налоговой службе 1,4 млрд рублей. Она опровергла информацию о погашении задолженности перед регулятором, передает РИА «Новости».
«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму [1,4 млрд]», — сказала защитница Блиновской Наталия Сальникова. Ранее появились новости, что блогерша якобы решила вопрос с долгом налоговой за несколько дней.
По итогам налоговой проверки было вынесено решение о задолженности Блиновской в размере 918 млн рублей, вместе с пенями и штрафами — 1 млрд 400 млн рублей, рассказывала Сальникова.
Весной были возбуждены серии уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.