Адвокат Блиновской заявила, что у блогерши нет возможности выплатить ФНС 1,4 млрд рублей

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50–55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму [1,4 млрд]», — сказала защитница Блиновской Наталия Сальникова. Ранее появились новости, что блогерша якобы решила вопрос с долгом налоговой за несколько дней.