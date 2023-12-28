В Петербурге за неделю от COVID-19 умер 51 человек

«На пике волны в начале декабря выявляли более 2000 случаев в день (сейчас этот показатель упал ниже тысячи). Динамика госпитализаций несколько отстает от выявлений. Тут пик, возможно, еще не пройден. Это же касается загрузки реанимаций и ИВЛ. Смертность примерно соответствует росту числа госпитализаций и загрузки реанимаций и ИВЛ, ничего экстраординарного в последние недели, в общем-то, не наблюдается. По сравнению с волнами прошлой зимы смертность, видимо, даже несколько ниже. Это много [семь человек в день], но это далеко от критических значений ранних волн, когда смертность почти удваивалась», — сказал он.