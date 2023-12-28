В Петербурге за неделю от COVID-19 умер 51 человек

С 18 по 24 декабря в Петербурге от COVID-19 умер 51 человек, следует из данных портала «Объясняем.рф». От вируса умирало по семь человек в день — это, согласно статистике, больше, чем в других регионах.
Как пишет «Фонтанка», почти каждый четвертый умерший от заражения вирусом — из Петербурга. В Москве за ту же неделю умерли 29 человек, а во всей стране — 186. Резкий рост летальных исходов в Петербурге начался в конце ноября.
Сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов, который ведет учет коронавирусной статистики, отметил, что рост примерно всех показателей шел с небольшими случайными отклонениями с сентября. К началу декабря загрузка больниц Петербурга оказалась близка к ситуации осени 2022 — зимы 2023 года и несколько превысила показатели прошлого года.
«На пике волны в начале декабря выявляли более 2000 случаев в день (сейчас этот показатель упал ниже тысячи). Динамика госпитализаций несколько отстает от выявлений. Тут пик, возможно, еще не пройден. Это же касается загрузки реанимаций и ИВЛ. Смертность примерно соответствует росту числа госпитализаций и загрузки реанимаций и ИВЛ, ничего экстраординарного в последние недели, в общем-то, не наблюдается. По сравнению с волнами прошлой зимы смертность, видимо, даже несколько ниже. Это много [семь человек в день], но это далеко от критических значений ранних волн, когда смертность почти удваивалась», — сказал он.
«Фонтанка» также усомнилась в точности данных статистики. Один из ее собеседников заявил, что у местных властей есть возможность «регулировать» смертность от коронавируса, которая при необходимости может превращаться в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно недавнему исследованию, из‑за антиковидных ограничений у пожилых людей могли возникнуть проблемы с памятью, хотя ранее считалось, что виной тому последствия заболевания. Социальная изоляция тесно связана с одиночеством, которое может привести к депрессии и повышает риск развития деменции, отметили ученые.