Исследование: антиковидные ограничения могли вызвать у пожилых людей проблемы с памятью

Проблемы с памятью у пожилых людей в результате пандемии коронавируса ранее связывали с последствиями заболевания COVID-19, однако теперь ученые выяснили, что основной причиной могут быть антиковидные ограничения. Их исследование опубликовано в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet.
Авторы исследования проанализировали данные 3142 жителей Великобритании в возрасте старше 40 лет, которые трижды сдавали тест на оценку когнитивных функций: до начали пандемии, во время первых ограничений и после их отмены.
Ученые отмечают, что в период пандемии и строгих ограничительных мер многим пожилым людям приходилось практически все время находится дома. Социальная изоляция тесно связано с одиночеством, которое может привести к депрессии и повышает риск развития деменции.
Помимо этого, на когнитивные функции мог повлиять резко изменившийся образ жизни. Во время карантина у большинства людей снизилось количество физической активности. А некоторые и вовсе стали больше употреблять алкоголь, что также негативно сказывается на когнитивном здоровье.