Исследование: антиковидные ограничения могли вызвать у пожилых людей проблемы с памятью

Проблемы с памятью у пожилых людей в результате пандемии коронавируса ранее связывали с последствиями заболевания COVID-19, однако теперь ученые выяснили, что основной причиной могут быть антиковидные ограничения. Их исследование опубликовано в одном из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet.