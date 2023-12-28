Трамп рассказал, что его «умоляли» сыграть в «Один дома-2». Режиссер говорит обратное

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в своей соцсети Truth Social, почему решил сняться в фильме «Один дома-2».
По словам Трампа, его об этом «умолял» режиссер Крис Коламбус. Бизнесмен подчеркнул, что создатели ленты арендовали отель «Плаза» в Нью-Йорке, которым он тогда владел.
«Я был очень занят и не хотел участвовать в съемках, но они были очень милы, но прежде всего — настойчивы. В итоге я согласился, а остальное — уже известная всем история», — сказал он.
Однако еще в 2020 году Коламбус рассказывал, что появление Трампа в сиквеле было одним из условий съемок в «Плазе».
«Мы согласились, а когда у нас был первый показ, произошло странное: людям понравилось появление Трампа на экране. Я сказал монтажеру: „Оставьте его, это будет эпизод для зрителей“», — сказал он. В этом году режиссер вновь вспомнил эту историю.
Трамп в ответ на это сказал, что, если авторы не хотели его видеть в фильме, то вырезали бы: «Если авторы считали, что их заставили добавить сцену, или они вообще не хотели видеть меня в фильме, то почему они за 30 лет это не вырезали?! Потому что я всё ещё приношу пользу фильму!».
«Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» рассказывает о Кевине Маккаллистере, который на этот раз остается один не дома, а в Нью-Йорке. У него остались все деньги и кредитные карточки родителей, с помощью которых он воплощает все свои мечты.