Трамп рассказал, что его «умоляли» сыграть в «Один дома-2». Режиссер говорит обратное

Трамп в ответ на это сказал, что, если авторы не хотели его видеть в фильме, то вырезали бы: «Если авторы считали, что их заставили добавить сцену, или они вообще не хотели видеть меня в фильме, то почему они за 30 лет это не вырезали?! Потому что я всё ещё приношу пользу фильму!».