Новая работа Миядзаки стала первым аниме, возглавившим прокат в Северной Америке

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» собрал в первый уик-энд в прокате США 12,8 млн долларов. Он стал первым аниме, возглавившим чарт кассовых сборов Северной Америки, сообщает The Hollywood Reporter.
«Мальчик и птица» также стал самой кассовой картиной Миядзаки в США. Для сравнения, его предыдущее аниме «Ветер крепчает» 2013 года заработал за весь период проката в стране 5,2 млн долларов.
THR отмечает, что кассовому успеху фильма способствовало отсутствие крупных премьер от голливудских студий. Первые и вторые выходные декабря обычно тихие, поскольку студии готовятся к съемкам своих больших рождественских фильмов, добавляет издание.
В России «Мальчик и птица» заработал за первый уик-энд 95 млн рублей, увеличив общие сборы картины в РФ до 107 млн. «Бюллетень кинопрокатчика» называет это лучшим стартом аниме в отечественном прокате.
«Мальчик и птица» рассказывает о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с мамой, если они отправятся в заброшенный особняк. Премьера «Мальчика и птицы» прошла в Японии еще в июле, а мировой прокат фильма стартовал на прошлой неделе.