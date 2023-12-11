Новая работа Миядзаки стала первым аниме, возглавившим прокат в Северной Америке

«Мальчик и птица» рассказывает о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с мамой, если они отправятся в заброшенный особняк. Премьера «Мальчика и птицы» прошла в Японии еще в июле, а мировой прокат фильма стартовал на прошлой неделе.