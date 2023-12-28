«Растин» и «Оставь мир позади»: Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года

В список любимых фильмов Обамы вошли такие ленты, как «Растин», «Оставь мир позади» и «Американская симфония». «Я предвзят, поскольку эти фильмы были сняты компанией Higher Ground, но на самом деле это три лучших фильма, которые я видел в этом году», — написал он.