«Растин» и «Оставь мир позади»: Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года

Бывший президент США Барак Обама назвал свои любимые фильмы 2023 года. Он также выразил признательность за забастовку сценаристов и актеров, остановившую работу Голливуда.
«В начале этого года сценаристы и актеры объявили забастовку, чтобы выступить за улучшение условий труда и защиту. Это привело к важным изменениям, которые поменяют индустрию к лучшему», — сказал экс-президент.
В список любимых фильмов Обамы вошли такие ленты, как «Растин», «Оставь мир позади» и «Американская симфония». «Я предвзят, поскольку эти фильмы были сняты компанией Higher Ground, но на самом деле это три лучших фильма, которые я видел в этом году», — написал он.
В список фильмов-фаворитов экс-президента также попали «Оппенгеймер», «Air: Большой прыжок», «Тысяча и один», «Оставленные», «Кто убил BlackBerry», «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Монстр», «Прошлые жизни» и «Приличное общество».
Ранее Обама поделился списком своих любимых книг, в который вошли такие бестселлеры, как «Продуктовый магазин „Небо и земля“» Джеймса Макбрайда о спасении глухого чернокожего мальчика, «Ставка: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве» о выживании от автора «Убийц цветочной луны» Дэвида Гранна и «Кинг: Жизнь» Джонатана Эйга о жизни Мартина Лютера Кинга.