Барак Обама поделился списком любимых книг 2023 года

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в соцсетях ежегодный список своих любимых книг. Политик пообещал, что позже расскажет о своих фаворитах из музыки и кино.
«Если вы ищете новую книгу для чтения на каникулах, попробуйте одну из них. А если есть возможность, загляните в независимый книжный магазин или возьмите их в местной библиотеке», — сказал он.
В список экс-президента попали такие бестселлеры, как «Продуктовый магазин „Небо и земля“» Джеймса Макбрайда о спасении глухого чернокожего мальчика, «Ставка: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве» о выживании от автора «Убийц цветочной луны» Дэвида Гранна и «Кинг: Жизнь» Джонатана Эйга о жизни Мартина Лютера Кинга.
Вот какие книги еще назвал Обама: «Завет воды» Абрахама Вергезе, «Маньяк» Бенджамина Лабатута, «Лучшие умы» Джонатана Розена, «Бедность в Америке» Мэтью Десмонда, «Как сказать „Вавилон“» Сафии Синклер, «Все грешники истекают кровью» Шона Косби, «Королевство, сила и слава» Тима Альберта, «Война чипов» Криса Миллера, «Некоторых людей нужно убивать» Патрисии Евангелисты, «Этот другой Эдем» Пола Хардинга и «По-человечески возможно» Сары Бейквелл.
В 2022 году любимыми книгами бывший президент назвал «Свет, который мы несем: Преодоление в неопределенные времена» Мишель Обамы (он принял участие в написании), «Море спокойствия» Эмили Сент-Джон Мандел, «Революционер: Сэмюэл Адамс» Стейси Шифф и другие произведения.