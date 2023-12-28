Посмотрите тизер новогоднего спешела сериала «Папины дочки. Новые»

«Наши „Дочки“ — про любовь, и неважно, Новый год на дворе или нет. В тяжелые времена людям всегда нужна поддержка, хочется чего‑то светлого и простого. Я вырос на советском кино, которое было про дружбу, верность, любовь, идеалы. Мне кажется, и наши „Дочки“ про это. Они дают возможность людям вспомнить о любви, о том, что семья — главное», — отметил Бледный.