Посмотрите тизер новогоднего спешела сериала «Папины дочки. Новые»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:56
Фото: СТС/Start

В сети появился тизер фильма «Папины дочки. Новогодние». Его премьера состоится 29 декабря на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.

По сюжету Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь всей семьей на Мальдивы. Он собирает всех девочек, берет Тамару, Машу, соседа Борю и отвозит их в подмосковный пятизвездочный комплекс с бассейном и горнолыжной трассой. Однако отдых идет совсем не так, как планировался.

«Почти вся большая семья Васнецовых и их друзья проведут зимние каникулы за городом и, конечно, в очередной раз поймут, что главное — это близкие», — гласит синопсис спецэпизода. В этот раз в качестве режиссера выступил Дмитрий Грибанов («Два холма», «Гранд», «Вампиры средней полосы-2»).

В главных ролях снялись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин, Джемал Тетруашвили, Артем Осипов и другие.

«Наши „Дочки“ — про любовь, и неважно, Новый год на дворе или нет. В тяжелые времена людям всегда нужна поддержка, хочется чего‑то светлого и простого. Я вырос на советском кино, которое было про дружбу, верность, любовь, идеалы. Мне кажется, и наши „Дочки“ про это. Они дают возможность людям вспомнить о любви, о том, что семья — главное», — отметил Бледный.

Ранее телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что сериал «Папины дочки. Новые» получит третий сезон. Работать над ним будет Анатолий Колиев. Официального подтверждения этой информации еще нет.

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