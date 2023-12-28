Посмотрите тизер новогоднего спешела сериала «Папины дочки. Новые»

В сети появился тизер фильма «Папины дочки. Новогодние». Его премьера состоится 29 декабря на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.
По сюжету Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь всей семьей на Мальдивы. Он собирает всех девочек, берет Тамару, Машу, соседа Борю и отвозит их в подмосковный пятизвездочный комплекс с бассейном и горнолыжной трассой. Однако отдых идет совсем не так, как планировался.
«Почти вся большая семья Васнецовых и их друзья проведут зимние каникулы за городом и, конечно, в очередной раз поймут, что главное — это близкие», — гласит синопсис спецэпизода. В этот раз в качестве режиссера выступил Дмитрий Грибанов («Два холма», «Гранд», «Вампиры средней полосы-2»).
В главных ролях снялись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Михаил Сотников, Александр Ильин, Джемал Тетруашвили, Артем Осипов и другие.
«Наши „Дочки“ — про любовь, и неважно, Новый год на дворе или нет. В тяжелые времена людям всегда нужна поддержка, хочется чего‑то светлого и простого. Я вырос на советском кино, которое было про дружбу, верность, любовь, идеалы. Мне кажется, и наши „Дочки“ про это. Они дают возможность людям вспомнить о любви, о том, что семья — главное», — отметил Бледный.
Ранее телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что сериал «Папины дочки. Новые» получит третий сезон. Работать над ним будет Анатолий Колиев. Официального подтверждения этой информации еще нет.